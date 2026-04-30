Какую погоду обещают синоптики в Воронежской области в мае?

Апрель в Воронежской области выдался холодным. После аномального мартовского тепла в регионе наблюдались низкие температуры. Также в конце месяца в столице Черноземья и нескольких районах области выпал снег. Какой будет погода в мае, корреспонденту vrn.aif.ru рассказала дежурный синоптик регионального Гидрометцентра.
По прогнозам, последний весенний месяц обещает быть немного холоднее обычного. Среднемесячная температура воздуха будет ниже на 0,3° привычных значений. Осадков же выпадет 90% от нормы.
В областном центре средняя температура воздуха составит +15,2°, в районах региона — от 14,8° до 16,1°. Осадков в столице Черноземья выпадет 43 мм, а в области — от 36 до 48 мм.