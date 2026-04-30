Дожди и заморозки осложнили посевную в Волгоградской области

В целом под урожай 2026 года будет задействовано 3,4 млн га. В том числе под зерновым, зернобобовым культурам — порядка 2,2 млн га; под техническими — более 1 млн га; под овощными, бахчевыми и картофелем — 54,2 тыс. га. На проведение работ аграрии получат господдержку на уровне двух миллиардов рублей в виде прямых выплат, а также льготных кредитов более чем на 8 млрд рублей.