Драма с Безруковым выбилась в число самых популярных фильмов о войне, обогнав советскую классику

Зрители полюбили ленту «Подольские курсанты».

Источник: Клопс.ru

В День Победы зрители традиционно вспоминают военные картины. По просмотрам советскую классику неожиданно обогнал фильм с Сергеем Безруковым. Об этом пишет «Киноафиша».

Фильм 2020 года «Подольские курсанты»18+ стал лидером среди пользователей RUTUBE. В прошлом году 10% зрителей, которые интересовались военными фильмами перед 9 Мая, смотрели именно эту драму. Данные 2026-го года можно будет узнать только после праздников.

Сюжет фильма основан на реальных событиях, произошедших под Москвой осенью 1941 года. В центре внимания — курсанты артиллерийского и пехотного училищ, которые 12 дней сдерживали наступление немецких войск, не позволяя им продвинуться к столице.

Сергей Безруков в этом фильме исполнил роль капитана Ивана Старчака. Его игру критики и зрители называли одним из главных достоинств фильма.

31 мая Сергей Безруков представит в Светлогорске спектакль «Хулиган. Исповедь» (12+), посвящённый Сергею Есенину.