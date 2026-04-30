Путин заявил, что обязательно съездит в Вилючинск

МОСКВА, 30 апр — РИА Новости. Президент России Владимир Путин рассказал, что обязательно съездит в Вилючинск.
Глава государства в четверг приехал в столичный «Манеж», где в эти дни проходит федеральный просветительский марафон «Знание. Первые», и проводит встречу с представителями коренных малочисленных народов России.
Представитель Камчатского края, камчадал, участник СВО Алексей Красильников рассказал про условия жизни в городе моряков-подводников Вилючинск.
«Давно не был в Вилючинске, надо будет обязательно съездить, посмотреть, что происходит», — сказал Путин.
Красильников отметил, в свою очередь, что в городе есть новый детский сад, идет строительство и все хорошо.
«Все хорошо не бывает», — с улыбкой сказал Путин.
«Всем все хватает, и садики строятся…», — начал отвечать Красильников.
«Вот настоящий военный», — пошутил президент.
Президент также поблагодарил Красильникова за отношение к службе и делу.
«Но обязательно съезжу и посмотрю, что там (в Вилючинске — ред.)», — добавил Путин.