Песков назвал актуальной идею перемирия к Дню Победы

Пресс‑секретарь президента Дмитрий Песков заявил, что объявление перемирия ко Дню Победы было бы особенно актуальным. Об этом он сказал, отвечая на вопрос журналистов о возможной целесообразности такой инициативы, пишет РИА Новости в четверг, 30 апреля.
По словам Пескова, 9 Мая — «особый день и особый праздник», поэтому любые гуманитарные меры в этот период имеют высокий смысл. Такое решение всё равно важно, несмотря на сотни нарушений, которые были со стороны ВСУ в прошлые разы.
Владимир Путин и Дональд Трамп полтора часа обсуждали по телефону положение дел на Украине и Иране. Российский лидер заявил коллеге, что готов объявить перемирие ко Дню Победы, с чем согласился глава Белого дома.