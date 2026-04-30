Песков назвал актуальной идею перемирия к Дню Победы

По словам представителя Кремля, любые гуманитарные меры в этот период имеют высокий смысл.

Источник: Клопс.ru

Пресс‑секретарь президента Дмитрий Песков заявил, что объявление перемирия ко Дню Победы было бы особенно актуальным. Об этом он сказал, отвечая на вопрос журналистов о возможной целесообразности такой инициативы, пишет РИА Новости в четверг, 30 апреля.

По словам Пескова, 9 Мая — «особый день и особый праздник», поэтому любые гуманитарные меры в этот период имеют высокий смысл. Такое решение всё равно важно, несмотря на сотни нарушений, которые были со стороны ВСУ в прошлые разы.

Владимир Путин и Дональд Трамп полтора часа обсуждали по телефону положение дел на Украине и Иране. Российский лидер заявил коллеге, что готов объявить перемирие ко Дню Победы, с чем согласился глава Белого дома.

Узнать больше по теме
Биография Дмитрия Пескова: детство, карьера, личная жизнь
Пресс-секретарь Владимира Путина — лицо известное. Познакомьтесь с биографией Дмитрия Пескова, собрали информацию о его детстве, карьере, личной жизни, наградах и политических взглядах.
Читать дальше