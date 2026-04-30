Песков назвал актуальной идею перемирия к Дню Победы

Пресс‑секретарь президента Дмитрий Песков заявил, что объявление перемирия ко Дню Победы было бы особенно актуальным. Об этом он сказал, отвечая на вопрос журналистов о возможной целесообразности такой инициативы, пишет РИА Новости в четверг, 30 апреля.