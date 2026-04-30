Общественники проверили ход ремонта дороги Братское — Правобережное в Чечне

Общественные контролеры посетили с проверкой участок трассы Братское — Надтеречное — Правобережное. Сейчас там идет капитальный ремонт по нацпроекту «Инфраструктура для жизни», сообщили в Министерстве автомобильных дорог Чечни.
По словам представителя подрядной организации Зелимхана Тазуева, работы на трассе ведутся одновременно по нескольким направлениям. На одном из участков уже завершена разработка грунта, что позволило подготовить основание для последующей отсыпки. На другом отрезкеподрядчик приступил к отсыпке насыпи проезжей части. Параллельно ведется засыпка тротуаров песчано-гравийной смесью.
«Капитальный ремонт такой стратегически важной дороги находится на нашем постоянном контроле. Мы высоко оцениваем темпы работы: подрядчик действует сразу на нескольких участках, не разрывая технологическую цепочку. Особенно важно, что на объекте ведется не только усиление проезжей части, но и обустройство тротуаров — это напрямую влияет на безопасность движения жителей села. Будем следить за ходом работ до полного завершения капремонта», — отметила общественный контролер Лариса Джабраилова.
Цель нацпроекта «Инфраструктура для жизни» — комплексное развитие населенных пунктов. Это строительство и ремонт жилья и дорог, благоустройство общественных и дворовых пространств, создание и обновление всей сопутствующей социальной и коммунальной инфраструктуры, рост числа комфортных маршрутов общественного транспорта за счет обновления его подвижного состава. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.