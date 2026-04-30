Красноярцы смогут бесплатно распечатать фото для «Бессмертного полка»

В Красноярске Туристско-информационный центр (ТИЦ) открыл прием заявок на бесплатную печать фотографий ветеранов для участия в шествии «Бессмертный полк». Акция традиционно проводится в преддверии Дня Победы.
Для того чтобы напечатать портрет родственника, необходимо отправить качественный файл в формате JPG или PDF на электронную почту welcomekrsk@yandex.ru. В теме письма нужно обязательно указать «Бессмертный полк», а в тексте сообщения — фамилию, имя, отчество и годы жизни героя.
Готовые фотографии будут выдавать лично в офисе ТИЦ по адресу: проспект Мира, 3.
Учреждение работает по будням с 9:00 до 18:00 (перерыв на обед с 13:00 до 14:00). Организаторы просят жителей заранее планировать визит и учитывать праздничный график: 1, 2, 3 и 9 мая центр будет закрыт.
Напомним, в 2026 году шествие «Бессмертного полка» в Красноярске пройдет в очном формате. Колонна будет формироваться на правобережье города.