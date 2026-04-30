Красноярцы смогут бесплатно распечатать фото для «Бессмертного полка»

Для того чтобы напечатать портрет родственника, необходимо отправить качественный файл в формате JPG или PDF на электронную почту welcomekrsk@yandex.ru. В теме письма нужно обязательно указать «Бессмертный полк», а в тексте сообщения — фамилию, имя, отчество и годы жизни героя.