С брата мэра Орла солидарно взыщут имущество на 6 млрд рублей

В ноябре 2025 года Симоновский райсуд Москвы назначил Виктору Парахину 7,5 лет колонии общего режима за мошенничество (ч. 4 ст. 159 УК РФ). Фигурантов уголовного дела арестовали в декабре 2023 года по обвинению в хищении около 50 млн руб. Как рассказывал «Ъ», бюджетные средства были украдены при выполнении в 2020 году госконтракта, касающегося развития Единой государственной информационной системы обеспечения транспортной безопасности в рамках борьбы с распространением коронавируса. Как писали «Орловские новости», для участия в судебных заседаниях в Москве приезжал брат Виктора, мэр Орла Юрий Парахин.