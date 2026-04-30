В среду, 29 апреля, 2026 года, в возрасте 46 лет умер генеральный директор предприятия «Керамин» Олег Панасюк. Подробности сообщили в телеграм-канале организации.
С марта 2025 года Панасюк возглавлял «Керамин». До этого более протяжении 15 лет он работал на Березовской ГРЭС, а затем в системе Министерства архитектуры и строительства.
Находясь в должности гендиректора «Керамина», говорят на самом предприятии, Панасюк успел проявить себя стратегически мыслящим лидером, который способен принимать решения, сплотить коллектив для достижения поставленных задач.
«Его отличали принципиальность, требовательность — прежде всего к себе, — и неподдельная забота о деле, которому он служил», — отметили в телеграм-канале.
Проститься с Олегом Панасюком можно будет 30 апреля в период с 16.00 до 16.45 в Больнице скорой медицинской помощи (улица Кижеватова, 58Е, траурный зал 2).
