Путин рассказал о сохранении культуры народов без письменности

Путин рассказал о сохранении культуры народов, у которых не было письменности.

Источник: © РИА Новости

МОСКВА, 30 апр — РИА Новости. Президент России Владимир Путин, услышав рассказ о напевах коренного малочисленного народа бесермян, мелодии которых передаются из поколения в поколение, отметил, что народы, у которых не было письменности, более точно сохраняли свою культуру.

Главе государства на встрече с представителями коренных малочисленных народов России рассказали о бесермянах — народе, проживающем в Удмуртской республике. Импровизационные песни бесермян называются крези, в них нет смыслового текста, но есть 12 мелодий, которые передаются из поколения в поколение.

«Как говорят специалисты, у народов, где не было письменности, передача некоторых вещей и сохранение этой культуры, оно остается более точным, чем при наличии письменности. Письменность правят, а при отсутствии письменности все это из поколения в поколение передается точно и по нотам, и по звучанию, и по паузам», — сказал Путин.

Президент отметил, что такие элементы устной культуры, как напевы бесермян, у многих народов мира передаются очень точно, с определенными точными интонациями и с паузами.