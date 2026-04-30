Смотреть? Не только! Или какой опыт подарил нам INTERVALS

Мы привыкли, что фестиваль INTERVALS — это история про вечерний Нижний Новгород, где замираешь на улице, подняв голову, и смотришь, как фасады оживают. С каждым годом работы авторов становятся всё глубже, а технологии — всё смелее. Если вовремя уловить идею, можно не просто оценить инсталляцию со стороны, а оказаться внутри неё — стать частью творческого процесса, повлиять на шоу или хотя бы вынести из встречи со светом новый, личный опыт. Вот пять примеров того, что можно было сделать на фестивале в этом году.
Увидеть «цифрового монстра».
Инсталляция Chronomorph на Нижегородской ярмарке — это арт-объект, созданный на пересечении инженерии и философии. Со стороны он похож на огромного змея, который собран из трубок, проводов и ламп, — будто загадочное существо, родившееся в тот момент, когда технологии обрели разум. Авторы инсталляции предусмотрели сразу несколько световых сценариев с использованием искусственного дыма и эффектным звуковым сопровождением.
Понаблюдать за забавным разговором в театре.
На самом деле речь идёт о сквере имени Свердлова. Там разместилась одна из самых необычных по формату инсталляций под названием «Просьба соблюдать тишину, идёт спектакль». Четыре сиденья по задумке автора превратились в зрительские места, а над каждым из них висел LED-экран. Таким образом, зрители могли читать мысли невидимых персонажей, которые были вынуждены соседствовать друг с другом. Их беседа состояла из философских рассуждений и обычных бытовых проблем.
Ворваться в сеть и усилить сигнал.
И речь сейчас не про телефон в кармане. Хотя про него мы не забываем. Мобильный оператор Т2 и студия dreamlaser решили построить свою инсталляцию вокруг темы мобильной связи. Каждый день мы заходим в интернет и даже не думаем, что это пространство тоже живёт, пульсирует и испытывает нагрузку. Авторы воплотили этот процесс в виде светового луча — инсталляции Transmission.
Интерактивный объект учитывал количество зрителей на площадке. Чем больше гостей, тем активнее работала огромная «трансмиссия». Спокойные световые сценарии сменялись настоящим динамичным шоу. Как объяснили в Т2, реальная сеть постоянно развивается и эволюционирует. Чем больше абонентов генерируют трафик, тем важнее для оператора модернизировать сеть и повышать её качество. Это особенно важно в дни крупных городских событий, таких как INTERVALS, — чтобы каждый гость смог поделиться эмоциями через свой смартфон здесь и сейчас.
Узнать время с помощью лунных часов.
Инсталляция «Лунный хронограф» в центре культуры «Рекорд» отличалась не масштабом, а задумкой. Большой поворотный круг, световые лучи и зеркала создавали целый цикл, за которым хотелось наблюдать в тишине. Каждый час превращался в отдельное световое шоу, которое напоминало о течении времени и незыблемом движении небесных тел.
Прожить новый опыт (и немного устать).
Впервые за историю фестиваля одной из локаций стала легендарная Чкаловская лестница. Для неё создали аудиовизуальную проекцию Ascent, которая задействовала весь объект. По задумке автора, ключевая эмоция рождается именно в процессе движения вверх, когда свет и звук становятся не просто декорацией, а полноправными спутниками. Лестница здесь выступает не просто фоном, а структурой, где физическое усилие, усталость и повторяющийся ритм шагов помогали глубже пережить опыт.
Так что INTERVALS — это не просто время, когда мэппинги ждут за каждым углом. Это несколько дней, когда можно убежать из привычного мира в цифровую бесконечность, космос или даже параллельную реальность. И остается только гадать, что ждет нас через год.