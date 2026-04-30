Спрос на такси увеличится перед первыми майскими праздниками

Спрос на услуги такси может вырасти в сокращенный рабочий день 30 апреля перед первыми майскими праздниками, согласно исследованию сервиса такси Яндекс Go.
По мнению экспертов, пик спроса придется на промежуток с 16:00 до 18:00, когда многие горожане поедут домой. Из-за этого количество заказов такси может резко увеличиться до 20% по сравнению с аналогичным периодом в обычный четверг. Наиболее высокий спрос возможен в центре города, около деловых кварталов и транспортно-пересадочных узлов.
Ожидается, что в предстоящие праздничные выходные, с 1 по 3 мая, на дорогах станет свободнее, и скорость потока вырастет до 15% по сравнению с предыдущей неделей. Поездки по городу распределятся более равномерно, поэтому скачков спроса ждать не стоит. Стоимость поездок будет чаще оставаться на базовом уровне.
Однако ожидается увеличение спроса на междугородние поездки: количество предзаказов в сервисе «Межгород» может увеличиться до 40% по сравнению с предыдущей неделей.
При планировании поездок на такси в преддверии праздников эксперты советуют:
в четверг, 30 апреля, по возможности сместить длительные поездки до начала повышенного спроса в 16:00 или после 18:30; выезд в выходные дни по срочным делам или на длительные расстояния планировать на утро; комбинировать маршруты: например, доехать на общественном транспорте до ближайшей к месту назначения остановки, а оставшийся отрезок — на такси.
