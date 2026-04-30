Нижегородский аэропорт возобновил работу после атаки БПЛА

Международный аэропорт Нижнего Новгорода имени В. П. Чкалова возобновил работу в штатном режиме. Как сообщили в Росавиации, ограничения на прием и выпуск воздушных судов были полностью сняты. Аналогичные меры были отменены и в аэропорту Тамбова.
Временная приостановка полетов в нижегородской гавани была введена в 00:49 30 апреля. Меры безопасности потребовались на фоне массовой атаки беспилотных летательных аппаратов на регион. По данным Минобороны РФ, в небе над Нижегородской областью дежурными силами ПВО было сбито 30 дронов, большая часть которых была уничтожена в районе Дзержинска.
Губернатор Глеб Никитин подтвердил, что в результате инцидента никто не пострадал, а объекты инфраструктуры аэропорта и города не получили значительных повреждений. На данный момент рейсы обслуживаются в порядке очереди, пассажирам рекомендуется уточнять актуальное время вылета и прилета на электронном табло аэровокзала.