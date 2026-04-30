Проведение общественных слушаний по «Стене смерти» на Куршской косе в будни устроено сознательно — орнитолог

Проведение общественных слушаний по строительству масштабного гостиничного комплекса в посёлке Рыбачий на Куршской косе в будний день сделано специально. Это затруднит многим людям участие в обсуждении, считает директор биостанции «Рыбачий» Зоологического института РАН Андрей Мухин. Об этом он заявил в четверг, 30 апреля, в эфире видеопроекта «Дом Советов».
«День выбран таким образом, и место выбрано таким образом, чтобы как можно сильнее затруднить людям возможность участия в этом мероприятии, — поделился он своим мнением. — Это сделано совершенно целенаправленно. Но я надеюсь, что всё-таки найдутся люди, которые приедут и выскажут свое мнение по поводу предстоящей застройки. Я надеюсь, что и от нашей станции будет сотрудник, который в случае возникновения вопросов — хотя, мне кажется, какие вопросы, и так всё понятно — сможет выступить и разъяснить позицию станции».
По его словам, проблема касается не только возможной угрозы птицам. Возникнет риск для всего животного мира Куршской косы и Куршского залива.
"История про птиц — это просто самое, ну, наверное, звучащее, — подчеркнул Андрей Мухин. — Просто есть миленькие птички и есть злобные застройщики. В общем, тут всё достаточно очевидно. Поэтому, наверное, история с птицами звучит громче всех.
Но там и по поводу сига есть вопросы, и по поводу бентоса есть вопросы, и по поводу илов, которые компания собирается поднимать, якобы очищая бухту. Но потом этими же илами, только высушенными, она снова будет формировать остров внутри этой бухты. Это же вообще уму непостижимо!".
Директор биостанции «Рыбачий» отметил, что вопросы возникают вообще в целом по всей стройке: "И по проблемам транспортного потока, и проблемам очистных сооружений построенного жилого комплекса, и отоплению [его].
И, честно говоря, тут вопросы задавать должны многие органы и по поводу реализации этого проекта, и почему на территории национального парка проект продвигается. И почему он продвигается и органами государственной власти — почему они так заинтересованы в реализации этого проекта? Вопросов очень должно быть много".
Слушания по проекту гостиничного комплекса в Рыбачьем пройдут 6 мая в 11:00 в культурно-досуговом центре посёлка.