В Томске запустили проект «Маршрут памяти. Точка Победы»

Проект «Маршрут памяти. Точка Победы» стартовал в Томске. Он был разработан студентами Томского университета систем управления и радиоэлектроники (ТУСУР), которые являются амбассадорами проекта «Центры компетенций» нацпроекта «Молодёжь и дети», сообщили в департаменте информационной политики администрации Томской области.
Молодые люди создали альтернативу классическим экскурсиям: формат, в котором история не транслируется, а переживается через собственный опыт участников. Экскурсии пройдут по улицам Томска, присоединиться к прогулке может любой желающий.
Продолжительность каждой экскурсии — не более 45 минут. Все маршруты проложены по улицам Томска с удобной транспортной доступностью. У гидов в руках будут планшеты с названием проекта.
Всего организовано шесть экскурсий, из них три уже прошли. Еще две состоятся 2 мая, а последняя — 4 мая.
«Для студентов участие в проекте — это обучение через практику: они исследуют материал, выстраивают логику рассказа и учатся удерживать внимание аудитории. А для жителей и гостей Томска — возможность узнать больше о знакомых памятных местах и через живое общение почувствовать связь времен», — отметила начальник центра компетенций ТУСУР Елена Куприянова.
