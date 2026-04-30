Роль бизнеса в индустрии фестивалей обсудили в Нижнем Новгороде

«Поддержка медиаискусства для нас — важная часть событийной стратегии, где через интеграции в мультимедиа фестивали нам удается органично подсветить ценности бренда, его технологичный и инновационный статус на рынке, наше желание идти в ногу с интересами абонентов. Т2 и INTERVALS сотрудничают уже не первый год, с каждым разом наше взаимодействие всё глубже и концептуальнее. В этом году первый раз мы вышли с иммерсивной инсталляцией, и это удачный пример того, как бренд может рассказать о себе через живой контакт, предоставляя уникальный опыт участникам фестиваля и транслируя важные смыслы компании».