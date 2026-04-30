Роль бизнеса в индустрии фестивалей обсудили в Нижнем Новгороде

Т2, российский оператор мобильной связи, выступил партнером фестиваля INTERVALS в Нижнем Новгороде. Эксперт компании также приняла участие в образовательной программе и посетила дискуссию на тему бизнеса и культуры. Встреча с участием руководителя операционного и событийного маркетинга Т2 Олеси Лазаревой состоялась в академии «Маяк». Участники обсудили, почему крупные компании все чаще поддерживают массовые мероприятия, а медиаарт становится универсальным средством интеграции.
Т2 регулярно поддерживает массовые мероприятия в регионах присутствия — от локальных праздников до событий международного масштаба. Опыт и компетенции оператора позволяют транслировать креативные идеи большому количеству зрителей. Медиаарт в этом плане дает массу новых возможностей для взаимодействия с гостем, а интерактивные инсталляции, такие как работа Т2 и dreamlaser под названием Transmission, представленная в рамках фестиваля, открывают мир телекоммуникаций для широкой публики как понятную и близкую среду.
По словам Олеси Лазаревой, крупные городские события привлекают широкую и несегментированную аудиторию. Партнерская интеграция в таком контексте работает как приглашение к совместному опыту. Кроме того, участие крупных технологических компаний дает организаторам новые возможности, благодаря чему INTERVALS является одним из самых посещаемых международных фестивалей в Нижнем Новгороде.
Олеся Лазарева, руководитель операционного и событийного маркетинга Т2:
«Поддержка медиаискусства для нас — важная часть событийной стратегии, где через интеграции в мультимедиа фестивали нам удается органично подсветить ценности бренда, его технологичный и инновационный статус на рынке, наше желание идти в ногу с интересами абонентов. Т2 и INTERVALS сотрудничают уже не первый год, с каждым разом наше взаимодействие всё глубже и концептуальнее. В этом году первый раз мы вышли с иммерсивной инсталляцией, и это удачный пример того, как бренд может рассказать о себе через живой контакт, предоставляя уникальный опыт участникам фестиваля и транслируя важные смыслы компании».
