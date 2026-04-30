Почти 100 тысяч иностранцев встали на учет в Нижегородской области за год

Параллельно с привлечением иностранцев в качестве рабочей силы, в регионе успешно реализуется программа переселения соотечественников. В 2025 году в рамках этой программы прибыли 344 человека с семьями. Для них предусмотрены финансовые выплаты (до 52 тысяч рублей), помощь с жильем и профессиональное обучение. Программа продлена до 2028 года.