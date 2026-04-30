Почти 100 тысяч иностранцев встали на учет в Нижегородской области за год

В Нижегородской области на миграционный учёт встали приблизительно 100 тысяч человек. Об этом сообщили 30 апреля на заседании Законодательного собрания Нижегородской области состоялся «правительственный час», посвященный миграционной политике.
Министр демографии и развития человеческого капитала региона Пантюхин Игорь отметил, что актуальной задачей является не просто регулирование въезда и выезда, а адресное управление привлечением иностранцев, определяя места, условия и контроль.
В 2025 году в сфере межнациональных отношений в регионе наблюдалась позитивная тенденция: доля жителей, спокойно относящихся к иностранцам, увеличилась на 11,1% и составила 87,8%.
За прошлый год на учёт было поставлено 99 651 иностранное лицо, однако реально в области одновременно находилось около 40 тысяч человек. Основная часть прибывающих (около 60%) — это граждане из Узбекистана, Таджикистана, Азербайджана, Армении и Кыргызстана.
Министр подчеркнул, что иностранные работники представляют собой значительный ресурс для экономики, заполняя дефицит кадров в строительстве, сельском хозяйстве и обрабатывающей промышленности.
Однако в чувствительных социальных сферах, таких как сфера услуг, образование и здравоохранение, сохраняются строгие ограничения. За прошедший год более полутора тысяч иностранцев было выдворено из России.
Ключевыми требованиями для трудовых иностранных граждан являются владение русским языком и уважение к местным традициям. Нижегородкая область активно проводит просветительские мероприятия: с сентября 2025 года организовано свыше 2 тысяч консультаций и лекций, а также запущена адаптационная видеолекция на узбекском и таджикском языках.
Особое внимание уделяется детям иностранных граждан. С 1 апреля 2025 года при поступлении в школы введено обязательное тестирование детей на знание русского языка. Из 370 протестированных детей 132 не справились с экзаменом. Для них организовано 70 дополнительных образовательных программ, чтобы обеспечить возможность обучения.
Параллельно с привлечением иностранцев в качестве рабочей силы, в регионе успешно реализуется программа переселения соотечественников. В 2025 году в рамках этой программы прибыли 344 человека с семьями. Для них предусмотрены финансовые выплаты (до 52 тысяч рублей), помощь с жильем и профессиональное обучение. Программа продлена до 2028 года.
Ранее более 100 граждан Сирии получили временное убежище в Нижегородской области.