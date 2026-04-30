В Волгограде инспектора ДПС подозревают в незаконных доходах на 20 млн

В Центральном райсуде начинают рассматривать иск прокуратуры Волгоградской области к инспектору ДПС Андрею Борисову о взыскании с него почти 20 млн рублей.
Надзорное ведомство полагает, что госавтоинспектор занимался незаконным предпринимательством, как лично, так и через доверенных лиц. И получал внушительный доход, который не декларировал.
«Из материалов дела следует, что с 2000 года Борисов и члены его семьи занимались куплей-продажей автомобилей. Всего было совершено около 220 таких сделок на более чем 65 млн рублей. В том числе, с транспортными средствами, имеющими регистрационные знаки с уникальными или симметричными комбинациями цифр и букв», — сообщает пресс-служба райсуда.
К взысканию предъявлено 19 млн 327 тысяч 776 рублей. Первое судебное заседание состоится 24 июня в 10:00. Оно будет открытым.
