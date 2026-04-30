В Воронеже один из пострадавших в ДТП с Cadillac попал в реанимацию

Один из четверых пострадавших в лобовом ДТП на улице Октябрьской в Воронеже попал в реанимацию. Состояние взрослого оценивается как тяжёлое. Об этом корреспонденту vrn.aif.ru сообщили в пресс-службе регионального министерства здравоохранения в четверг, 30 апреля.
Ещё троим пострадавшим также потребовалась госпитализация. Двое мальчиков в возрасте шести лет и взрослый находятся в профильных отделениях медучреждений. Их состояние средней степени тяжести. Врачи оказывают всем пациентам необходимую медицинскую помощь.
Напомним, что авария произошла 29 апреля. 25-летний молодой человек за рулём Cadillac SRX выехал на встречную полосу и столкнулся с Chevrolet Cruze под управлением 37-летней женщины. Травмы получили оба водителя, а также пассажиры первого автомобиля.