Активное строительство первых домов по проекту КРТ началось в Ольгине

Как отметили в компании, реализация проекта идет по утвержденному графику. Сейчас рабочие армируют конструкции седьмого этажа первого дома, а для еще двух домов уже готовы свайные основания — работы там начнутся в ближайшее время. Всего при устройстве оснований трех домов забито больше 1300 свай. Параллельно возводятся понижающая и распределительная подстанции, которые обеспечат микрорайон энергией, и ведутся подготовительные работы к строительству котельной и прокладке теплотрасс для стабильного теплоснабжения.