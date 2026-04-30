Праздник мужественных людей

Депутаты Законодательного Собрания Новосибирской области приняли участие в торжественном мероприятии, приуроченном к 377-й годовщине со Дня образования пожарной охраны России.
День пожарной охраны отмечается 30 апреля. В 1649 году царь Алексей Михайлович подписал Указ о создании первой противопожарной службы — «Наказ о Градском благочинии», установивший порядок при тушении пожаров в Москве. В России официально праздник начали отмечать с 1999 года. В День пожарной охраны России мы чествуем тех, кто круглосуточно и ежедневно стоит на страже безопасности людей и их имущества. Тех, кто всегда приходят первыми на помощь.
Сегодня в Новосибирске торжественное собрание состоялось у памятника пожарным и спасателям. Сотрудники МЧС России, ведомственной и частной пожарной охраны, ветераны пожарной охраны и добровольцы принимали поздравления и награды.
Торжественное собрание в честь праздника открыл начальник Главного управления МЧС России по Новосибирской области генерал-лейтенант внутренней службы Виктор Орлов.
Поблагодарить пожарных за добросовестную службу на благо общества прибыл Губернатор региона Андрей Травников, председатель комитета Законодательного Собрания Новосибирской области по социальной политике, здравоохранению, охране труда и занятости населения Игорь Гришунин, представители мэрии и ветераны.
Вручая награды Законодательного Собрания Новосибирской области, Игорь Гришунин отметил, что вклад огнеборцев в развитие России трудно переоценить. «От имени Председателя Заксобрания Андрея Ивановича Шимкива позвольте поздравить всех вас с профессиональным праздником! Передать вам от всех депутатов регионального парламента слова искренней благодарности за ваш труд. Каждый день вы спасаете от огня людей и их имущество. Порой с риском для собственной жизни делаете эту трудную, тяжёлую работу. Сегодня в рядах пожарной охраны работают квалифицированные кадры, в вашем распоряжении современная техника, укомплектованные учебные базы. А главное — люди, готовые прийти на помощь», — подчеркнул депутат.
В завершение мероприятия почетный караул, сотрудники пожарно-спасательных формирований, ветераны, кадеты и приглашенные гости возложили цветы к памятнику пожарным и спасателям.
