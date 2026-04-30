«Минскэнерго» назвало причины нештатной ситуации и сильного шума на ТЭЦ-3.

В среду вечером, 29 апреля, на Минской ТЭЦ-3 случилась нештатная ситуация, которая привела к сбросу пара. Из-за этого в районе станции фиксировался повышенный уровень шума. В «Минскэнерго» уточнили, что тепло- и пароснабжение потребителей нарушено не было. Специалисты смогли оперативно установить и устранить причины случившегося.