«Минскэнерго» назвало причины нештатной ситуации и сильного шума на ТЭЦ-3.
В среду вечером, 29 апреля, на Минской ТЭЦ-3 случилась нештатная ситуация, которая привела к сбросу пара. Из-за этого в районе станции фиксировался повышенный уровень шума. В «Минскэнерго» уточнили, что тепло- и пароснабжение потребителей нарушено не было. Специалисты смогли оперативно установить и устранить причины случившегося.
«В целях комфорта жителей Минска энергетиками РУП “Минскэнерго” организовано выполнение плановых работ преимущественно в дневное время», — подчеркнули в организации.
