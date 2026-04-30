На трассе М-12 «Восток» прошел рейд по отлову авто со скрытыми номерами

Масштабный совместный рейд Госавтоинспекции Ространснадзора и Госкомпании «Автодор» прошел в Нижегородской области на трассе М-12 «Восток». Охотились за водителями, которые намеренно скрывают регистрационные знаки, а также за теми, кто не оплачивает проезд по платной магистрали.
Эта трасса предоставляет шикарную комфортную услугу: на ней нет шлагбаумов. Система «Безбарьерный проезд» — главное достоинство дороги. Если у водителя нет транспондера, с которого плата считывается моментально прямо на дороге под проездом под рамкой, то он сможет оплатить проезд потом. По номеру автомобиля на сайте «Автодора». В течение пяти дней.
Однако возможностью проезда по высокоскоростной, но платной магистрали стали пользоваться все кому не лень. А что? Пробок нет, дорога хорошая. Вот только платить не хочется. А проезд довольно дорог. От Москвы до поворота на Муром — 2,6 тысячи рублей. Почти полтора бака топлива в легковую машину. А до Казани — 5250 рублей.
Но «безбарьерный проезд» дает свои преимущества тем, кто не хочет платить. Сотрудников Госавтоинспекции на этой дороге мало. Номера можно и скрыть, а то и вовсе снять. И кому тогда выписывать штраф?
Именно по этой причине начали проводиться регулярные совместные рейды Госавтоинспекции, Ространснадзора и самой ГК «Автодор» на трассах М-12 «Восток», А-289 и ЦКАД.
Очередное такое мероприятие прошло на трассе М-12 «Восток» в Нижегородской области. В ходе рейда выявлены грубые нарушения законодательства: три водителя отказались от прохождения медицинского освидетельствования, еще три автомобиля передвигались с умышленно скрытыми государственными регистрационными знаками. Зафиксирован один случай нарушения правил перевозки детей — ребенок находился в автомобиле без специального удерживающего устройства. Кроме того, выявлены шесть иностранных граждан, находившихся на территории с нарушением миграционного законодательства.
Отметим, что доля проездов по сети дорог Госкомпании «Автодор» со скрытыми или нечитаемыми государственными регистрационными знаками сократилась примерно на 45% — с 2024-го по 2025 год.
Всего с начала года на скоростных трассах Госкомпании проведено более 70 таких рейдов. Основная цель таких мероприятий — контроль за соблюдением правил установки государственных регистрационных знаков, требований безопасности дорожного движения, а также исполнения обязанности по внесению платы за проезд по скоростным автомобильным дорогам.
Было выявлено около 20 автомобилей с загрязненными государственными регистрационными знаками и порядка 30 случаев умышленного сокрытия номеров. Кроме того, зафиксировано 164 факта неоплаты проезда по скоростным трассам. В остальных случаях водители привлечены к ответственности за различные нарушения правил дорожного движения.