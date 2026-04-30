Выставка «Вокруг импрессионизма» открылась в Нижнем Новгороде

Владимир Шинкарев — одна из ключевых фигур в российской живописи. В советское время он стал одним из основателей творческой группы «Митьки», а одноименная книга художника породила целую субкультуру. Персональная выставка Владимира Шинкарева в Нижнем Новгороде готовилась около года, но до неё он сам не дожил, скончавшись на 73 году жизни незадолго до открытия. В итоге выставка стала пророческой, как и её название — «Вечное возвращение».