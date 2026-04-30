Выставка «Вокруг импрессионизма» открылась в Нижнем Новгороде

Длинные майские праздники порадуют нижегородцев яркими концертами, спектаклями и выставками. Редакция сайта pravda-nn.ru расскажет о самых интересных культурных событиях этого уикенда.
1 и 2 мая в Milo Concert Hall пройдёт концерт «Sqwoz Bab».
Марат Sqwoz Bab — автор гимна троечников и человек, переосмысливший анекдот про тракториста. На концертах такого человека в слэме участвуют только красивые и вкусно пахнущие люди, а лифчики кидают не на сцену, а со сцены.
«Tokyo», «Колпаки», «Romantic», «Ауф», «Ой» и другие треки под звуки живых инструментов ждут фанатов.
16+2 мая в Центре культуры «Рекорд» покажут фильм «Воскрешение».
В будущем, где люди отказались от снов ради вечной жизни, женщина встречает Мечтателя, который всё ещё способен на сновидения. Его иллюзии опасны — они заражают реальность, принося в мир боль и хаос. Женщина погружает его в сон, и Мечтатель отправляется в путешествие длиною в 100 лет, обнаруживая себя в знаковых моментах XX века в разных телах.
Монументальное и амбициозное полотно китайского режиссёра Би Ганя о любви к кино. Специальный приз жюри в Каннах (2025).
3 мая в кинотеатре «Синема парк Седьмое небо» покажут «Оперный фестиваль в Санкт-Маргаретен: Аида».
Шедевр Верди в самом сердце римской каменоломни — грандиозная машина времени для меломанов. Масштабный спектакль в уникальной локации оперного фестиваля в Санкт-Маргаретен, поставленный Робертом Херцлем среди романтических пейзажей древнеримского карьера и воплощённый на киноэкране знаменитым дуэтом режиссёров Долезала и Россахера.
История запретной любви между египетским военачальником Радамесом и прекрасной эфиопской принцессой Аидой словно переносят зрителей в настоящий Древний Та-Кемет: более 400 участников на сцене, пиротехнические спецэффекты, лошади, колесницы и даже слоны.
12+3 мая в Пакгаузах на Стрелке состоится концерт Ивана Бессонова.
На сцене Концертного пакгауза состоится встреча с одним из самых ярких молодых исполнителей, лауреатом международных конкурсов, пианистом Иваном Бессоновым. Иван уже был гостем нашего города и навсегда завоевал сердца слушателей, посетивших его концерты. В этот раз в программу вечера вошли сочинения гениальных композиторов от эпохи барокко до XX века.
12+3 мая в кинотеатре «Синема парк Седьмое небо» покажут фильм «На гребне волны».
Таинственная банда сёрфингистов среди белого дня совершает ограбления банков. Полиция и ФБР поражены профессиональностью и скоростью проведения преступлений. Следствие ведёт молодой и претенциозный агент ФБР, который, рискуя жизнью, внедряется в банду и раскрывает это дело, но неожиданно для самого себя он осознает, что вернуться к нормальной жизни он уже не сможет.
В Нижегородском театре драмы 3 мая покажут премьеру этого сезона «Бешеные деньги» по пьесе Островского.
Красавица Лидия Чебоксарова, узнав, что её отец разорён, готова выйти замуж за любого, у кого есть деньги, капитал, а тут и подвернулся влюбленный провинциал Савва Васильков, по слухам — владелец огромных приисков. Но согласится ли новоиспеченный муж тратить деньги на прихоти жены? Или брак — это расчет и сделка, которую совершают светская львица и предприниматель?
16+С 1 по 3 мая в кинотеатре «Орлёнок» будут показывать фильм «Грация» Паоло Соррентино.
Мариано Де Сантис погружается в воспоминания о главной любви своей жизни. Чувства, которые когда-то определили его судьбу, теперь могут изменить её вновь. Мариано — президент Италии и готовится покинуть пост, но напоследок он должен принять ряд крайне сложных решений. Общество и окружение замерли в напряжённом ожидании.
В НГХМ открывается первая в Нижнем Новгороде персональная выставка известного петербургского художника Владимира Шинкарева «Вечное возвращение».
В экспозиции представлено более 90 работ, написанных с 1980-ых годов по настоящее время.
Владимир Шинкарев — одна из ключевых фигур в российской живописи. В советское время он стал одним из основателей творческой группы «Митьки», а одноименная книга художника породила целую субкультуру. Персональная выставка Владимира Шинкарева в Нижнем Новгороде готовилась около года, но до неё он сам не дожил, скончавшись на 73 году жизни незадолго до открытия. В итоге выставка стала пророческой, как и её название — «Вечное возвращение».
16+В Волго-вятском филиале Пушкинского музея (Арсенале) открылась выставка «Вокруг импрессионизма».
Этот проект — не только история об искусстве, которое когда-то воспринималось как вызов обществу, а потом стало востребованным на глобальном уровне. Это еще и рассказ о том, что такое коллекция и как она становится частью музея.
Экспозиция включает пять разделов. В первом зрителя ждет своеобразное знакомство с героями эпохи — как непосредственно самими художниками, так и личностями, которых они изображали. Следующие наполнены городской повседневностью, уединением и созерцанием, путешествиями и поиском новых форм. Эти образы учат нас впечатляться и ценить мгновение за его прекрасную недолговечность.
