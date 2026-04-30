Минобороны РФ сообщило об уничтожении беспилотников над Пермским краем

В период с 8:00 до 14:00 по московскому времени над территорией Белгородской, Брянской, Курской областей и Пермского края средствами ПВО были уничтожены 39 БПЛА, сообщает Министерство обороны РФ. Речь идет о беспилотниках самолетного типа. Напомним, сегодня одно из пермских промышленных предприятий подверглось атаке БПЛА. Незадолго до этого в регионе был объявлен режим «Беспилотная опасность» и введен план «Ковер». По данным краевых властей, в результате удара никто не пострадал. Еще одно предприятие было атаковано 29 апреля.