Ричмонд
+15°
переменная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
Видео
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Календарь праздничных и выходных на 2027 год утвердил Минтруд России

Министерство труда России подготовило производственный календарь на 2027 год. Как сообщает ИА «Высота 102».

Министерство труда России подготовило производственный календарь на 2027 год. Как сообщает ИА «Высота 102», волгоградцам предстоит снова долго отдыхать в январе, а затем довольствоваться трехдневными выходными в мае.

Новогодние каникулы продлятся 11 дней — с 31 декабря 2026 года по 10 января 2027 года.

Пять периодов по три выходных дня предстоят в 2027 году в феврале и марте. Дважды по три дня волгоградцы отдохнут в мае и июне. Четырехдневные выходные выпадают в ноябре — с 4 по 7 ноября.

Праздничные и выходные дни в 2027 году Минтруд распланировал следующим образом:

с 31 декабря 2026 года по 10 января 2027 года;

с 21 по 23 февраля;

с 6 по 8 марта;

с 1 по 3 мая и с 8 по 10 мая;

с 12 по 14 июня;

с 4 по 7 ноября;

31 декабря 2027 года.

Добавим, что в России выходной, который выпал на нерабочую праздничную дату, переносится на ближайший рабочий день, следующий за ним. В 2027 году суббота 2 января будет перенесена на пятницу 5 ноября, воскресенье 3 января — на пятницу 31 января, суббота 20 февраля — на понедельник 22 февраля.