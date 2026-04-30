Календарь праздничных и выходных на 2027 год утвердил Минтруд России

Министерство труда России подготовило производственный календарь на 2027 год. Как сообщает ИА «Высота 102», волгоградцам предстоит снова долго отдыхать в январе, а затем довольствоваться трехдневными выходными в мае.
Новогодние каникулы продлятся 11 дней — с 31 декабря 2026 года по 10 января 2027 года.
Пять периодов по три выходных дня предстоят в 2027 году в феврале и марте. Дважды по три дня волгоградцы отдохнут в мае и июне. Четырехдневные выходные выпадают в ноябре — с 4 по 7 ноября.
Праздничные и выходные дни в 2027 году Минтруд распланировал следующим образом:
с 31 декабря 2026 года по 10 января 2027 года;
с 21 по 23 февраля;
с 6 по 8 марта;
с 1 по 3 мая и с 8 по 10 мая;
с 12 по 14 июня;
с 4 по 7 ноября;
31 декабря 2027 года.
Добавим, что в России выходной, который выпал на нерабочую праздничную дату, переносится на ближайший рабочий день, следующий за ним. В 2027 году суббота 2 января будет перенесена на пятницу 5 ноября, воскресенье 3 января — на пятницу 31 января, суббота 20 февраля — на понедельник 22 февраля.