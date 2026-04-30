К деревьям прибиты кукольные головы: о лесных капищах и проказах лешего рассказали калининградцы

Те, кто часто бывает в лесу, утверждает, что в Калининградской области немало мест, где можно встретить что-то странное: вещи или игрушки, прибитые к деревьям, таинственные шалаши. Одни их сторонятся, другие — различают следы сектантских обрядов и попытки задобрить духов природы. О событиях, которые трудно объяснить с точки зрения здравого смысла, рассказали «Клопс» калининградцы.
Николай Смирнов, лидер калининградского сообщества грибников, леса области исходил вдоль и поперёк, во многих из них ориентируется совершенно свободно. Поляны со следами непонятных обрядов знает: их его товарищи по увлечению стараются обходить стороной. Например, есть нехорошее место в Неманском, в Черняховском округе.
«Есть во Фрунзенском лесу такой угол, — говорит Николай. — Капище какое-то: холмы насыпаны, куклы прибитые к деревьям или головы от кукол».
Кто это делает и зачем — грибники не знают, предполагают, что это могут быть язычники или сектанты. На природу отправления культа, похоже, не влияют. Особо крупных белых или ведьминых кругов из поганок там не встречается.
Каждый здоровается по-своему.
В то же время у любителей леса есть свои обычаи и приметы, которые помогают им чувствовать себя даже в чаще уверенно и более безопасно.
«Каждый с лесом здоровается по-своему: например, можно мысленно сказать: “Здравствуй, лес, я к тебе в гости пришёл”, — слегка смущаясь, объясняет Николай.
Верить или нет в подобные ритуалы — личное дело каждого. С одной стороны, они вызывают понятный скепсис и с научной, и с религиозной точки зрения. С другой — личный опыт заставляет думать, что в жизни бывает то, что рационально объяснить не получается.
Например, как-то одна знакомая из начинающих грибников отбилась в лесу от группы. Потеряв её из виду, Николай связался с женщиной по рации. И та на полном серьёзе заявила, что не может догнать товарищей, потому что её не пускает леший. Вернувшись на место, Смирнов застал её застывшей перед корявым пнём полутораметровой высоты.
«Но пока я её не окликнул, она как зачарованная стояла. Она была уверена, что видит злого старика, который перегородил ей дорогу», — вспоминает мужчина.
На другой берег посуху.
Даже сам Николай, который ходит в лес сколько себя помнит, а в 13 лет, заблудившись, ночевал на дереве, однажды испытал на себе козни лешего. Ещё в молодости они с женой отправились как-то в лес, который пересекает Мазурский канал. Дело было в Правдинском районе.
"Это лес, в котором я вырос, я знаю любое дерево в нём, любой пень, — вспоминает грибник. — От посёлка он довольно-таки далеко, километра четыре или пять. В семь утра нас туда привёз брат, договорились, что во столько-то заберёт. Ну и хорошо, мы пошли.
И часов в одиннадцать дня я понимаю, что заблудился, что меня водят по кругу — выхожу на одну и ту же поляну. Хожу, хожу, хожу, хожу, хожу, хожу, хожу. Начинаю метаться.
Ругаюсь на лешего, матом (это так положено) — мол, куда ты нас завёл, отпусти!
По солнцу сориентировался, вышли мы с женой на опушку леса, но… с той стороны канала! При этом мы в воду не заходили. Стоим на берегу — и я вижу на горизонте, километра за два, место, куда Юрка сейчас приедет.
Жена говорит, а как мы реку перешли?! Я говорю, не знаю, ты рядом со мной шла! Она плачет, я больше с тобой не пойду… А я ухожу в кусты, там ивняк по берегу канала, густой-густой такой. И начинаю кричать, натурально матом. Потом взял вёдра, и мы прямо через этот ивняк пошли.
И ровно через 15 минут выходим на то место, где нас высадил Юрка. А речку обратно вообще не переходили. Я здравомыслящий человек. Но, честно, я не знаю, каким законом физики этот выверт пространства объяснить".
Леший просит закурить.
Считается, что избежать неприятностей можно, если лешего сразу задобрить. Заходишь в лес — оставь гостинец. "У каждого он свой, — говорит Николай. — У нас девочка была, она, как только найдёт два-три гриба в кучке, маленькую сушку рядом кладёт или на ветку вешает.
Идёшь, смотришь: сушка висит. Думаешь: ну ясно, тут Диана прошла!".
Иные сперва относятся к приметам скептически, но потом мнение меняют. Другой знакомый Николая как-то раз, набрав грибов в Багратионовском районе, уже выходил из леса, когда повстречал на тропке неказистого щуплого старичка.
«Дед скромненько одет так, — рассказывает Смирнов. — Фуфайка защитного цвета залатанная, сапоги. Разговорились они. Знакомый спрашивает, мол, дед, ты откуда? Тот ответил. А потом что-то ещё и говорит, и говорит, но так невнятно, заикается. Ничего не разобрать толком… Не обращай, говорит, внимания — я после войны контуженый».
Внимание знакомого привлекла и бутылка в руках старика: похожая на пивную, из тёмного стекла, но с сургучной пробкой и этикеткой от водки. Попутчики ещё какое-то время беседовали, а затем дед попросил сигарету.
"А он отказал! Типа: ты и так старый, больной, вредно тебе курить, — объясняет грибник. — Попрощался и пошёл: по навигатору до машины метров триста пятьдесят оставалось.
А дед ему вслед и говорит: «Иди, иди. Тебе долго ещё идти…» Короче, вот эти триста пятьдесят метров он выходил дотемна".
Когда Николай услышал о таком приключении, он предложил поискать на карте деревню, которую упоминал старик. Но её там не оказалось. «А потом мы узнали, что того хутора не существует с 1972 года, — усмехается он. — Но фишка в том, что с тех пор он каждый раз, как заходит в лес, здоровается. И сразу сигарету оставляет».
Загадки лесной темноты.
Иногда грибникам выйти из леса самостоятельно не удаётся. Тогда в ситуацию вмешиваются поисковики. Волонтёры ПСО «Запад» часто ведут в лесу ночные поиски: днём человек блуждает, к вечеру встревоженные родные начинают обзванивать экстренные службы.
В темноте даже обычные предметы кажутся более загадочными и зловещими. "Мы во многих лесах встречали вещи, похожие на ритуальные — разложенные игрушки или прибитые к деревьям шкурки животных, — рассказывает волонтёр.
Как-то в Дунаевке мы прокололи себе ноги — кто-то оставил доски, из которых вверх торчали гвозди.
Они были сбиты квадратами и разложены на тропках, а сверху присыпаны листвой. Гвозди проткнули резиновые сапоги, несколько человек поранилось. Деревяшки явно не случайно там оказалось, а были специально разложены. Непонятно, кому и зачем это было нужно.
Несколько раз в непролазных чащах попадались шалаши — кто их построил и для каких целей, осталось загадкой. Не исключено, что это охотники или браконьеры".
Приходилось добровольцам натыкаться и на жуткие трофеи браконьеров. Зимой 2023 года, когда устанавливали стрелки в одном из лесов Калининградской области, в снегу находили ноги косуль.
"В сентябре начинается гон лосей, и это тоже страшно! — смеётся волонтёр Екатерина. — На поисках мы периодически останавливаемся — делаем минуту тишины и зовём человека — работаем на отклик. И вот кричишь, в надежде услышать человеческий голос, а в ответ — не то рёв, не то вой…
Лоси орут очень громко и пугающе. Особенно в тёмном лесу, услышав такой звук, можно богу душу отдать.
Когда у них гон, вообще страшно встретиться с лосем, такая громадина несётся и ничего вокруг не замечает", — продолжает Екатерина.
Многих грибников не останавливают штормовые ветра и ураганы, которые не редкость в Калининградской области. Поисковые мероприятия приходится проводить в любую погоду.
«Вот на улице ураган, до тридцати метров в секунду, а у нас какой-нибудь дедушка за грибами пошёл и потерялся. Вот ты идёшь: мало того, что под тобой ветки трещат, ещё и вокруг деревья валятся, всё завывает. Кричишь, зовёшь человека, а это бессмысленно — даже себя не слышно», — продолжает собеседница «Клопс».
Бывают и смешные случаи, которые надолго запоминаются и становятся предметом шуток всего отряда. Одна из таких историй произошла в 2019 году.
«Помню, мы всю ночь искали мужчину, который трое суток блуждал в Грибках, — рассказывает собеседница “Клопс”. — После второй ночи поисков я и ещё две девушки-волонтёра вышли к машине около пяти утра и задремали на полчаса. Проснулись от звука мотора. Подъехал странный микроавтобус — все окна, кроме лобового, заклеены.
Выходят две женщины, одетые явно не для леса: не просто в длинных юбках до земли, а в каких-то старорусских одеяниях.
Мы глаза протираем. Не поняли — как в таких нарядах можно по лесу ходить? Они спросили, есть ли грибы. Мы сказали, что ищем мужчину. Те выслушали, а потом как закричат: «Здравствуй, батюшка лес! Покажи нам свои плоды!» И кланяются.
Мы аж вздрогнули. Потом, приезжая на поиск, мы стали кланяться и кричать: «Здравствуй, батюшка лес, выведи нам всех грибников!» — смеётся Екатерина.
Екатерина вспоминает странности, с которыми столкнулись во время поиска 16-летнего подростка в Неманском районе. Парень ушёл из дома и пропал в январе 2019 года. Уже во время поисков было понятно, что мальчик мог совершить суицид (через месяц его останки нашли в лесу охотники — ред.).
"Во время тех поисков мы обходили лесочки и заброшенные дачи в окрестностях Немана. Увидели много всякого…
Помню, нам попалось дерево, на котором были детские игрушки, подвешенные за шеи на верёвках.
А неподалёку нашли огромное количество воткнутых в землю деревянных крестов. Выглядело как маленькое кладбище, но холмиков и могил там явно не было. Это выглядело жутковато", — ёжится Екатерина.
Нагнать страха способен не только лес. Такая история связана с поисками пожилой женщины в 2025 году в посёлке Кострово. Пропавшая старушка в молодости работала на ферме по разведению норок.
«Искали ночью, так как заявка пришла вечером. Нам разрешили зайти на территорию этого заброшенного предприятия. Там огромные тёмные ангары, в свете фонарей они выглядели зловеще. Такие места могут служить декорацией для фильма ужасов. В результате бабушку там и нашли. К счастью, живой», — вспоминает руководитель ПСО «Запад».
В лесу в Правдинском районе обнаружили останки женщины, пропавшей без вести в марте 2025 года. Волонтёры отряда в этих местах тоже натыкались в чаще на кукол и останки животных.