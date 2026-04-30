Мэр Дзержинска призвал горожан не поднимать обломки беспилотников

Ночью над городом химиков сбили 30 БПЛА.

Источник: Живем в Нижнем

Мэр Дзержинска Михаил Клинков рассказал о последствиях атаки вражеских БПЛА на город в ночь на 30 апреля. Информацию градоначальник опубликовал в своих соцсетях.

Напомним, ночью 30 апреля над Дзержинском уничтожили 30 беспилотников. Еще один был сбит над Кстовским районом Нижнего Новгорода.

По предварительным данным, пострадавших в городе химиков нет, повреждений объектов инфраструктуры тоже нет. Было зафиксировано возгорание травы, которое оперативно ликвидировали пожарные.

«На месте работают оперативные службы. Прошу, будьте внимательными! Не подходите к незнакомым предметам и ничего не поднимайте с земли!» — призвал Михаил Клинков.

В городе организовали горячую линию по телефонам: 8−831−339−09−00 или 112.

