Умные светофоры в Нижнем Новгороде переходят на летний режим работы

Будут скорректированы режимы работы умных светофоров на проспекте Гагарина (в направлении Арзамаса и Богородска), на улице Родионова и Казанском шоссе (в направлении Кстова). Цель изменений — повысить пропускную способность ключевых «дорожных артерий» на выездах из города. Благодаря возможности применения гибкого расписания на светофорах система позволит реагировать на изменение плотности трафика, сократить время ожидания на перекрестках, минимизировать образование заторов в пиковые часы, а также обеспечить более плавный поток движения в направлении загородных трасс.