Умные светофоры в Нижнем Новгороде переходят на летний режим работы

В Нижнем Новгороде в рамках внедрения интеллектуальной транспортной системы (ИТС) начинается тестирование особого режима работы светофоров в условиях повышенной интенсивности дорожного движения. Изменения запланированы на период майских праздников, когда значительно возрастает интенсивность выезда автомобилистов за город.
Будут скорректированы режимы работы умных светофоров на проспекте Гагарина (в направлении Арзамаса и Богородска), на улице Родионова и Казанском шоссе (в направлении Кстова). Цель изменений — повысить пропускную способность ключевых «дорожных артерий» на выездах из города. Благодаря возможности применения гибкого расписания на светофорах система позволит реагировать на изменение плотности трафика, сократить время ожидания на перекрестках, минимизировать образование заторов в пиковые часы, а также обеспечить более плавный поток движения в направлении загородных трасс.
Специалисты Центра развития транспортных систем Нижегородской области и городского Центра организации дорожного движения будут вести постоянный мониторинг и анализ трафика после внесения изменений. Если на основе собранных данных будут выявлены участки, требующие дополнительной настройки, то будет проведена корректировка алгоритмов управления.
«Внедрение ИТС — важный шаг к управлению умной транспортной инфраструктурой города. Координированное управление светофорами позволяет не просто регулировать транспортные потоки, а реагировать на отдельные дорожные ситуации. Гибкое расписание работы светофоров на выездах из Нижнего Новгорода позволит снизить заторы в пиковые периоды. Мы рассчитываем, что изменения помогут сделать поездки за город для автомобилистов более комфортными», — прокомментировал нововведения и.о. директора Центра развития транспортных систем (ЦРТС) Александр Бачурин.
Напомним, в данный момент в Нижнем Новгороде система ИТС, реализуемая в рамках национального проекта «Инфраструктура для жизни», включает 102 умных светофорных объекта.