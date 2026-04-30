Ричмонд
+15°
переменная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
Видео
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

На Дону сотруднице ФНС грозит дело за разглашение налоговой тайны

Об этом сообщает пресс-служба УФСБ России по региону.

В Ростове‑на‑Дону возбуждено дело в отношении начальника отдела камеральных проверок инспекции ФНС по Октябрьскому району. Её подозревают в разглашении налоговой тайны (ч. 2 ст. 183 УК РФ), сообщает пресс‑служба УФСБ России по региону.

По данным оперативников, сотрудница выгружала из баз данных сведения о налогоплательщиках и передавала их своей знакомой.

В настоящее время следственные органы продолжают работу: устанавливаются возможные соучастники и выявляются иные эпизоды предполагаемых нарушений закона.