На Дону сотруднице ФНС грозит дело за разглашение налоговой тайны

В Ростове‑на‑Дону возбуждено дело в отношении начальника отдела камеральных проверок инспекции ФНС по Октябрьскому району. Её подозревают в разглашении налоговой тайны (ч. 2 ст. 183 УК РФ), сообщает пресс‑служба УФСБ России по региону.