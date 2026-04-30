В Башкирии День поминовения и почитания проведут 2 мая.

Мы установили его несколько лет назад, посоветовавшись с духовными лидерами. Эта дата не привязана ни к одной из конфессий, но она стала важным ежегодным ритуалом — возможностью прийти на могилы своих близких, навести порядок после зимы. Мы со своей стороны создаем условия для того, чтобы нашим жителям было удобно. Запускаем дополнительные автобусы до кладбищ, организуем вывоз мусора. Прошу глав наших городов и районов, профильные ведомства и службы взять эту работу на контроль. На кладбищах по всей республике в этот день проведем субботники. Особое внимание — заброшенным захоронениям, памятникам и обелискам на могилах наших воинов, участников Великой Отечественной войны. Мы не должны забывать о тех, кто отдал жизнь за защиту нашей Родины.