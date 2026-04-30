Заброшенную школу выставили на продажу в Обливском районе Ростовской области

Заброшенное здание школы выставили на продажу в Обливском районе Ростовской области. Соответствующую информацию опубликовали на сайте ГИС Торги.
Постройка находится в хуторе Сиволобов Солонецкого сельского поселения. Одноэтажное кирпичное здание ввели в эксплуатацию в 1964 году. Сейчас это нежилой объект, вместе с ним продаются сарай и котельная. Общая площадь здания — 547,8 кв. метра, а общая площадь земельного участка составляет 6760 кв. метров.
Кадастровая стоимость объекта — более 5,1 млн рублей. При этом начальная цена на аукционе всего 618,3 тысячи рублей с учетом НДС. Шаг аукциона — 30,9 тысячи рублей (5% от стартовой цены). Задаток — 61,8 тысячи рублей (10% от начальной стоимости).
Заявки будут принимать до 26 мая. Торги запланированы на 29 мая 2026 года. Решение о продаже принял комитет по управлению имуществом администрации Обливского района.
