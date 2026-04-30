«Без лекарства Лане не справиться»: калининградский приют борется за здоровье сотни животных (фото)

Собаке Лане, которая живёт в калининградском приюте «Дружок», срочно нужен дорогостоящий препарат, без которого она не сможет жить. Благодаря читателям «Клопс», она принимала лекарство весь прошедший год, рассказала владелица приюта Галина Головко. Но сейчас его запас почти вышел.
Лана страдает болезнью Кушинга, кроме того, у неё опухоль надпочечников. Она принимает лекарство уже пять лет: помощь неравнодушных калининградцев позволяет оплачивать новый курс каждую весну. Собаке нужно давать таблетки дважды в день и кормить специальным кормом, иначе шерсть облезает и она расчёсывает себя до крови.
Прерывать лечение нельзя: препарат гормональный. Но в России его не купить, поэтому таблетки приходится заказывать заранее в Польше. Сейчас лекарства осталось примерно на месяц. А на новую годовую закупку нужно 100 тысяч рублей.
«Благодаря читателям мы можем делать закуп таблеток сразу на год — это неимоверный выдох! — говорит Галина. — Но срок снова подошёл… А денег таких нет. Нам снова надеяться не на что…».
Помощь нужна не только Лане. В приюте постоянно живут больше 100 животных, которым ежедневно требуются корма, в том числе лечебные, препараты и уход. Кроме того, весна — срок ревакцинации подопечных. В местах, где содержится много животных, прививки особенно важны: болезнь одного питомца может быстро привести к вспышке инфекции.
А перед вакцинацией собак и кошек нужно обработать от паразитов. Только на прививки и препараты сейчас необходимо около 300 тысяч рублей. "Мы в ужасе, — говорит Галина, — откуда брать такие астрономические средства?! Но это острейшая необходимость.
При нынешних ценах лечение даже пяти животных из ста в итоге встанет дороже…".
Команда может только мечтать о постоянном спонсоре, который помог бы оплачивать работу второго сотрудника. Уход за сотней животных непрост.
Часто он занимает весь день: их нужно кормить, выгуливать, лечить. Нужно убирать вольеры, переносить тяжёлые мешки… Средств у «Дружка» хватает на зарплату лишь одному киперу. Если он заболеет или уйдёт, животные могут остаться без помощи.
Сократить количество подопечных при всех усилиях не получается. Да, порой одни собаки уезжают в новые семьи, другие, встретив здесь свою старость, спокойно и мирно уходят. Но на их месте тут же появляются новые. Их продолжают подкидывать к приюту едва ли не каждую неделю.
Узнать больше о приюте «Дружок» можно в группе «ВКонтакте». Связаться с Галиной Головко можно по телефону +7 (911) 456−57−47.
Галина Головко занимается спасением животных много лет. Она не бросила приют, даже когда сама тяжело заболела.