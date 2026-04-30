В Красноярске и ряде округов края ввели режим НМУ

В ряде территорий Красноярского края объявили режим неблагоприятных метеоусловий. Об этом у себя в телеграм-канале сообщил министр экологии региона Владимир Часовитин.
По данным Среднесибирского УГМС, НМУ вводится с 19:00 30 апреля до 19:00 1 мая в Красноярске, Железногорске, Зеленогорске, Дивногорске, поселке Солнечный, а также в Абанском, Ачинском, Балахтинско-Новоселовском, Бирилюсском, Боготольском, Богучанском, Большемуртинского-Сухобузимском, Дзержинско-Тасеевском, Емельяновском, Енисейском, Идринско-Краснотуранском, Иланско-Нижнеингашском, Ирбейско-Саянском, Казачинско-Пировском, Канском, Кежемском, Козульском, Курагинском, Манско-Уярском, Минусинском, Мотыгинском, Назаровском, Рыбинском, Северо-Енисейском, Сосновоборском, Ужурском, Шарыповском, Эвенкийском округах.
С 19:00 30 апреля до 10:00 1 мая режим неблагоприятных метеоусловий будет действовать в Норильске и на территориях юга Таймырского Долгано-Ненецкого округа.
Министр считает, что на фоне жаркой погоды и безветрия режим НМУ впоследствии может быть продлен.
«Чтобы сократить содержание загрязняющих веществ в воздухе предприятиям края необходимо приступить к мероприятиям по снижению выбросов. Жители города также могут внести свой вклад, воздержавшись от действий, ухудшающих качество атмосферного воздуха. Инспекторы экологического надзора министерства переходят на усиленный режим работы», — отметил Владимир Часовитин.
Сообщать о нарушениях природоохранного законодательства можно по круглосуточной горячей линии министерства: 8−800−20−11−116.
