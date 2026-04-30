В Красноярске и ряде округов края ввели режим НМУ

По данным Среднесибирского УГМС, НМУ вводится с 19:00 30 апреля до 19:00 1 мая в Красноярске, Железногорске, Зеленогорске, Дивногорске, поселке Солнечный, а также в Абанском, Ачинском, Балахтинско-Новоселовском, Бирилюсском, Боготольском, Богучанском, Большемуртинского-Сухобузимском, Дзержинско-Тасеевском, Емельяновском, Енисейском, Идринско-Краснотуранском, Иланско-Нижнеингашском, Ирбейско-Саянском, Казачинско-Пировском, Канском, Кежемском, Козульском, Курагинском, Манско-Уярском, Минусинском, Мотыгинском, Назаровском, Рыбинском, Северо-Енисейском, Сосновоборском, Ужурском, Шарыповском, Эвенкийском округах.