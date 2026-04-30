Как будут работать воронежские медучреждения на майских праздниках

Опубликованы графики работы медорганизаций.

Источник: Комсомольская правда

Региональный минздрав опубликовал график работы государственных медорганизаций Воронежской области на майские праздники. Сохраняйте, как в эти дни посещать лечебные учреждения.

Поликлиники и женские консультации 1,3 и 9 мая работают по графику воскресного дня, а 2, 10 и 11 мая — как в субботу. Кабинеты и отделения неотложной помощи — по графику работы поликлиники. Стационарные отделения — по графику дежурств.

У Воронежского патологоанатомического бюро рабочий день с 8.00 до 14.00 часов 1, 3, 9 и 11 мая. А 2 и 10 мая — круглосуточно.

Воронежское бюро СМЭ 2 и 10 мая работает с 8.00 до 13.00, а 1, 3, 9 и 11 — не работает.