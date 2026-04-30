В Калининграде проводили в последний путь основателя Музыкального театра

30 апреля состоялось прощание с Валерием Лысенко.

Источник: Комсомольская правда

В Калининграде в четверг, 30 апреля, простились с основателем областного музыкального тетра Валерием Лысенко. Гражданская панихида прошла в театре, который был создан Валерием Ивановичем. Поклониться мастеру пришли не только родные и близкие, но и ученики, зрители, коллеги.

Валерий Лысенко умер на 84-м году жизни 27 апреля. Всю свою жизнь Валерий Иванович посвятил служению искусству: работал в драматических театрах Советска, Таганрога, Донецка, Калининграда, Москвы.

До 2018 года был художественным руководителем, а затем президентом Калининградского областного музыкального театра, основанного им же в 1992-м году как театр «Антреприза ЛИК».

Узнать больше по теме
Калининград: полуэксклав России в окружении стран Евросоюза
Калининград — уникальный российский город, который имеет особое значение в политическом, экономическом и культурном контексте. Этот город, расположенный в самом сердце Европы, остается частью России — эксклавом, отделенным от основной территории страны. В материале — главное об этом населенном пункте.
Читать дальше