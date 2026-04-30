В Калининграде проводили в последний путь основателя Музыкального театра

В Калининграде в четверг, 30 апреля, простились с основателем областного музыкального тетра Валерием Лысенко. Гражданская панихида прошла в театре, который был создан Валерием Ивановичем. Поклониться мастеру пришли не только родные и близкие, но и ученики, зрители, коллеги.
Валерий Лысенко умер на 84-м году жизни 27 апреля. Всю свою жизнь Валерий Иванович посвятил служению искусству: работал в драматических театрах Советска, Таганрога, Донецка, Калининграда, Москвы.
До 2018 года был художественным руководителем, а затем президентом Калининградского областного музыкального театра, основанного им же в 1992-м году как театр «Антреприза ЛИК».
