В образовательных учреждениях Перми приняли меры безопасности после атак БПЛА

Пермь второй день находится по атаками беспилотников. Городской департамент образования рекомендовал всем сотрудникам образовательных учреждений осуществлять деятельность в строгом соответствии с правилами и регламентами, установленными Минтербезом Прикамья.
Все школы, детские сады и центры дополнительного образования города функционируют в штатном режиме, уроки во второй смене проходят с соблюдением всех требований безопасности.
«Если родители приняли решение оставить ребенка дома, им необходимо уведомить классного руководителя», — дополнили в городском ведомстве.
В краевом Минобре обратились к родителям школьников и воспитанников детсадов. При объявлении режимов «Беспилотная опасность» или «Ракетная опасность» дети при нахождении в образовательном учреждении находятся в безопасности, педагоги действуют по отработанным алгоритмам.
«При опасности БПЛА детей не эвакуируют на улицу, а выводят из классов в “слепые зоны” — коридоры и спортзалы, размещают на первых этажах. Призываем сохранять спокойствие, необходимости забирать детей нет. После отмены опасности занятия продолжатся в обычном режиме», — отметили в краевом министерстве.