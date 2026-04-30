Нижегородские депутаты не поддержали запрет продажи алкоголя в жилых домах

Депутаты Законодательного собрания Нижегородской области отклонили законопроект, который предлагал ужесточить правила продажи алкоголя. Решение принято на заседании регионального парламента 30 апреля.
Напомним, законопроектом предлагалось запретить продавать алкоголь в многоквартирных жилых домах, а также во встроенно-пристроенных к ним помещениям. Предполагалось, что запрет коснётся и заведений общепита.
Рассмотрев законопроект в первом чтении, депутаты ЗСНО инициативу не поддержали. В частности, прозвучало, что в Нижегородской области на сегодняшний день уже достаточно требований, регулирующих эту сферу. Новые ограничения могут негативно сказаться на легальном бизнесе и приведут к закрытию магазинов формата «у дома».