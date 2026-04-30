В Нижнем Новгороде не планируется проведение демонстраций 1 мая

В Нижнем Новгороде не планируется проведение демонстраций в праздник 1 Мая. Об этом «КП-Нижний Новгород» сообщили в администрации города.
— Уведомлений о проведении демонстраций на территории города не поступало, — сказали в городской мэрии.
Тем не менее нижегородцы смогут встретить праздник Весны и Труда в парках города.
Напомним, 1 мая в Нижнем Новгороде открывается парковый сезон.
Муниципальные парки — Автозаводской, имени 1 Мая, «Дубки», «Светлоярский» и «Швейцария» — подготовили для горожан большую праздничную программу с выступлениями, мастер-классами, спортивными играми и анимацией для детей.
Главной площадкой праздника станет парк «Швейцария». Здесь гостей ждёт зажигательный флешмоб, выступление духового оркестра Нижегородского музыкального училища имени Балакирева, саксофониста Rude Boy, юных вокалистов, ансамбля народной песни и кавер-группы. В финале на сцену выйдет солист группы «Динамит» Илья Зудин.