Ричмонд
+15°
переменная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
Видео
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Путину сыграли на редком инструменте народов Севера Нарс-юх.

Источник: © РИА Новости

МОСКВА, 30 апр — РИА Новости. Представительница народа ханты Янесса Кузнецова сыграла президенту РФ Владимиру Путину на редком инструменте народов Севера Нарс-юх, глава государства оценил выступление девочки и похвалил ее.

Российский лидер в четверг встретился с представителями коренных малочисленных народов России на площадке просветительского марафона «Знание. Первые».

Кузнецова сыграла президенту на традиционном струнном щипковом инструменте ханты и манси Нарс-юх «поющее дерево». Глава государства внимательно и с интересом слушал выступление хантыйки.

«Здорово! Молодец», — сказал Путин после исполнения мелодии.