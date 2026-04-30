Путину сыграли на редком инструменте народов Севера

МОСКВА, 30 апр — РИА Новости. Представительница народа ханты Янесса Кузнецова сыграла президенту РФ Владимиру Путину на редком инструменте народов Севера Нарс-юх, глава государства оценил выступление девочки и похвалил ее.
Российский лидер в четверг встретился с представителями коренных малочисленных народов России на площадке просветительского марафона «Знание. Первые».
Кузнецова сыграла президенту на традиционном струнном щипковом инструменте ханты и манси Нарс-юх «поющее дерево». Глава государства внимательно и с интересом слушал выступление хантыйки.
«Здорово! Молодец», — сказал Путин после исполнения мелодии.