Минтербез Прикамья объяснил разницу между бомбоубежищем и укрытием

Разницу между бомбоубежищем и укрытием рассказали в Министерстве территориальной безопасности Пермского края.
Бомбоубежище — специальное защитное сооружение, рассчитанное на долговременное пребывание людей. Такие объекты расположены на территориях предприятий и предназначены для защиты рабочих смен.
«Укрытие — это более простой и доступный способ для защиты населения от последствий атаки БПЛА», — подчеркнули в Минтербезе.
В качестве укрытия можно использовать любые заглублённые помещения: подвалы и цоколи жилых домов, капитальных зданий, подземные переходы, паркинги, первые этажи подъездов, а также внутренние помещения без окон — коридоры, тамбуры, ванные комнаты.
Узнать, где находится ближайшее укрытие, можно в управляющей компании или ТСЖ по месту жительства, в районных администрациях, а также в отделах гражданской защиты Пермского городского управления гражданской защиты.