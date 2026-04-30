Минтербез Прикамья объяснил разницу между бомбоубежищем и укрытием

Краевой центр за сутки дважды подвергся атакам БПЛА.

Разницу между бомбоубежищем и укрытием рассказали в Министерстве территориальной безопасности Пермского края.

Бомбоубежище — специальное защитное сооружение, рассчитанное на долговременное пребывание людей. Такие объекты расположены на территориях предприятий и предназначены для защиты рабочих смен.

«Укрытие — это более простой и доступный способ для защиты населения от последствий атаки БПЛА», — подчеркнули в Минтербезе.

В качестве укрытия можно использовать любые заглублённые помещения: подвалы и цоколи жилых домов, капитальных зданий, подземные переходы, паркинги, первые этажи подъездов, а также внутренние помещения без окон — коридоры, тамбуры, ванные комнаты.

Узнать, где находится ближайшее укрытие, можно в управляющей компании или ТСЖ по месту жительства, в районных администрациях, а также в отделах гражданской защиты Пермского городского управления гражданской защиты.

