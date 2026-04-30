Календарь на май 2026 в Казахстане: рекорд по выходным

Открывает май Праздник единства народа Казахстана 1 мая — пятница, а значит, первая рабочая неделя заканчивается на день раньше. Уже через несколько дней, 7 мая, — День защитника Отечества, и снова сокращённая неделя. Следом, 9 мая, — День Победы. Поскольку он выпадает на субботу, выходной официально переносится на понедельник 11 мая, что даёт трёхдневные выходные в середине месяца. Итого — три кряду недели с праздничными днями, практически без передышки.