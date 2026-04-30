Календарь на май 2026 в Казахстане: рекорд по выходным

Открывает май Праздник единства народа Казахстана 1 мая — пятница, а значит, первая рабочая неделя заканчивается на день раньше. Уже через несколько дней, 7 мая, — День защитника Отечества, и снова сокращённая неделя. Следом, 9 мая, — День Победы. Поскольку он выпадает на субботу, выходной официально переносится на понедельник 11 мая, что даёт трёхдневные выходные в середине месяца. Итого — три кряду недели с праздничными днями, практически без передышки.
Но май на этом не заканчивается. 27 мая отмечается Курбан-айт, который в этом году приходится на среду. В сочетании с обычными выходными это означает ещё одну четырёхдневную рабочую неделю в конце месяца.
В итоге из 31 дня казахстанцы работают лишь 17, а отдыхают — 14. Такое сочетание праздников в одном месяце выпадает нечасто.
Помимо государственных праздников, в мае — несколько профессиональных дат. 10 мая (второе воскресенье месяца) отмечается День матерей, 17 мая — День работников связи, 20 мая — День работников метрологии, 21 мая — День работников культуры и искусства, 31 мая — День работников химической промышленности, а также День памяти жертв политических репрессий и голода. Эти даты официальными выходными не являются, но традиционно сопровождаются поздравлениями и тематическими мероприятиями.
К слову, в середине месяца — ещё несколько значимых международных дат. 12 мая отмечается Международный день медицинских сестёр, 15 мая — Международный день семьи, провозглашённый ООН. 17 мая — Всемирный день электросвязи и информационного общества. Эти праздники рабочими днями не затрагивают, но традиционно сопровождаются тематическими акциями и мероприятиями по всей стране. А 31 мая — Всемирный день без табака, ежегодно напоминающий о вреде курения.