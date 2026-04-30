Проект «Сила Севера — в людях!» стартовал в Мурманской области

Цифровая доска почета появится в Мурманской области благодаря реализации проекта «Сила Севера — в людях!» в соответствии с целями нацпроекта «Экономика данных и цифровая трансформация государства». Об этом сообщили в региональном центре информационных технологий.
Проект направлен на поддержку и признание жителей, которые своим трудом, профессионализмом и жизненной позицией вносят значительный вклад в развитие субъекта. Каждый житель Мурманской области может выдвинуть своего героя и поддержать достойных кандидатов на региональном уровне.
Имена тех, кто получит наибольшую поддержку земляков, будут отмечены на цифровой доске почета. Предложить кандидатуру или проголосовать за участников можно на портале «Наш Север».
«Это способ сказать спасибо тем, кто каждый день делает Север сильнее. Проект объединяет тех, кто созидает, защищает и вдохновляет своим примером», — отметили в Министерстве информационной политики Мурманской области.
Нацпроект «Экономика данных и цифровая трансформация государства» направлен на цифровизацию отраслей экономики и социальной сферы, а также достижение технологического суверенитета и лидерства. Новые цифровые сервисы делают жизнь россиян легче и удобнее, а борьбу с кибермошенничеством — эффективнее. Ведется активная подготовка ИТ-специалистов, развиваются квантовые технологии и искусственный интеллект. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.