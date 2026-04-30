Ричмонд
+15°
переменная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
Видео
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В городе Кингисеппе Ленинградской области построят новый детский сад

Учреждение будет рассчитано на 125 воспитанников.

Новый детский сад на 125 мест появится в Кингисеппе. Его архитектурный облик был согласован в соответствии с целями нацпроекта «Инфраструктура для жизни», сообщили в комитете по строительству Ленинградской области.

«Сад станет важной частью городской инфраструктуры, обеспечив малышей качественным безопасным пространством для развития. Символом детского сада выбран лисенок, а цветовая палитра представлена в теплых коричневых и белых тонах», — говорится в сообщении.

В проекте учреждения предусмотрено все для комфорта детей и педагогов: современный пищеблок, медицинский блок, просторные залы для музыки и физкультуры. Также там обустроят помещения для кружковой работы, кабинеты и комнату отдыха для воспитателей. Открытие детского сада запланировано на 2027 год.

Цель нацпроекта «Инфраструктура для жизни»  — комплексное развитие населенных пунктов. Это строительство и ремонт жилья и дорог, благоустройство общественных и дворовых пространств, создание и обновление всей сопутствующей социальной и коммунальной инфраструктуры, рост числа комфортных маршрутов общественного транспорта за счет обновления его подвижного состава. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.