В городе Кингисеппе Ленинградской области построят новый детский сад

Новый детский сад на 125 мест появится в Кингисеппе. Его архитектурный облик был согласован в соответствии с целями нацпроекта «Инфраструктура для жизни», сообщили в комитете по строительству Ленинградской области.
«Сад станет важной частью городской инфраструктуры, обеспечив малышей качественным безопасным пространством для развития. Символом детского сада выбран лисенок, а цветовая палитра представлена в теплых коричневых и белых тонах», — говорится в сообщении.
В проекте учреждения предусмотрено все для комфорта детей и педагогов: современный пищеблок, медицинский блок, просторные залы для музыки и физкультуры. Также там обустроят помещения для кружковой работы, кабинеты и комнату отдыха для воспитателей. Открытие детского сада запланировано на 2027 год.
Цель нацпроекта «Инфраструктура для жизни» — комплексное развитие населенных пунктов. Это строительство и ремонт жилья и дорог, благоустройство общественных и дворовых пространств, создание и обновление всей сопутствующей социальной и коммунальной инфраструктуры, рост числа комфортных маршрутов общественного транспорта за счет обновления его подвижного состава. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.