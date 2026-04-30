Ричмонд
+15°
переменная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
Видео
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Поддержка инициатив от людей эффективнее идей из кабинетов, заявил Путин

Источник: © РИА Новости

МОСКВА, 30 апр — РИА Новости. Поддержка инициатив от людей эффективнее, чем когда идею «придумывают в кабинетах», заявил президент РФ Владимир Путин.

Глава государства в четверг встретился с представителями коренных малочисленных народов России на площадке просветительского марафона «Знание. Первые».

«Хотел бы сказать, что я вижу, что поддержка инициатив, и это все, чем вы занимаетесь, это творчество, это творческие инициативы, дают самый наилучший результат. Потому что, когда люди просто в кабинетах что-то придумывают, они, конечно, допускают, что искренне стараются добиться результата», — сказал Путин в ходе встречи.

Президент РФ подчеркнул, что когда идет работа с обратной стороны, когда государство оказывает поддержку самим инициативам, творческим началам, которые люди придумывают не просто «из головы», а из поколения в поколение, — это требует поддержки.

«Вот эта совместная работа между государствами и конкретными людьми, нацеленными на результат, на то, чтобы поддержать свою культуру, сохранить ее, сохранить свой язык, она наиболее, вот такая совместная работа наиболее востребована, наиболее эффективна», — отметил Путин.