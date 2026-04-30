Синоптик предупредила жителей Кубани о сильнейших ливнях

МОСКВА, 30 апр — РИА Новости. Очень сильные ливневые дожди за всю историю метеорологических наблюдений ожидаются в Краснодарском крае 2 мая, сообщила РИА Новости ведущий специалист Гидрометцентра Людмила Паршина.
«Наисильнейшие ливни прогнозируются в Краснодарском крае 2 мая, и, скорее всего, эти осадки будут самыми сильными за всю историю метеорологических наблюдений», — заявила синоптик.
Паршина отметила, что на Черноморском побережье ливневые дожди будут идти с 1 по 4 мая, но особенно сильные только 2 мая.