Ричмонд
+15°
переменная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
Видео
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В Калининграде задержали мужчину, который ударил пенсионера и отобрал у него 50 тысяч

В полицию Центрального района Калининграда обратился 70-летний местный житель. Он сообщил, что в.

Источник: KaliningradToday

собственной квартире стал жертвой грабежа.

Участковый быстро установил подозреваемого — им оказался 53-летний калининградец. По версии следствия, мужчина пришёл к пенсионеру домой и потребовал деньги за подсобные работы, которые, по его мнению, не были оплачены. Сам пенсионер утверждает, что уже рассчитался с ним ранее.

В ходе ссоры злоумышленник ударил пожилого хозяина квартиры и вытащил у него из кармана 50 тысяч рублей, после чего скрылся. Задержать его удалось по горячим следам.

В отношении мужчины возбуждено уголовное дело по пункту «г» части 2 статьи 161 УК РФ — грабёж. Максимальное наказание по этой статье — до семи лет лишения свободы.

Узнать больше по теме
Калининград: полуэксклав России в окружении стран Евросоюза
Калининград — уникальный российский город, который имеет особое значение в политическом, экономическом и культурном контексте. Этот город, расположенный в самом сердце Европы, остается частью России — эксклавом, отделенным от основной территории страны. В материале — главное об этом населенном пункте.
Читать дальше