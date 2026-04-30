В Калининграде задержали мужчину, который ударил пенсионера и отобрал у него 50 тысяч

собственной квартире стал жертвой грабежа.
Участковый быстро установил подозреваемого — им оказался 53-летний калининградец. По версии следствия, мужчина пришёл к пенсионеру домой и потребовал деньги за подсобные работы, которые, по его мнению, не были оплачены. Сам пенсионер утверждает, что уже рассчитался с ним ранее.
В ходе ссоры злоумышленник ударил пожилого хозяина квартиры и вытащил у него из кармана 50 тысяч рублей, после чего скрылся. Задержать его удалось по горячим следам.
В отношении мужчины возбуждено уголовное дело по пункту «г» части 2 статьи 161 УК РФ — грабёж. Максимальное наказание по этой статье — до семи лет лишения свободы.
