Ричмонд
+15°
переменная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
Видео
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Нижегородские умные светофоры перейдут на летний режим работы

Изменения затронут светофоры на улицах, ведущих за город.

Источник: Живем в Нижнем

В Нижнем Новгороде скорректируют режим работы умных светофоров перед летним периодом. Об этом рассказали в Центре развития транспортных систем региона.

Особый режим работы светофоров протестируют в майские праздники, когда возрастет интенсивность транспортных потоков за город. Цель изменений — повысить пропускную способность ключевых «дорожных артерий» на выездах из столицы Приволжья. В это время скорректируют режимы работы умных светофоров на проспекте Гагарина (в направлении Арзамаса и Богородска), на улице Родионова и Казанском шоссе (в направлении Кстова).

Система поможет реагировать на плотность трафика, сократить время ожидания на перекрестах, уменьшить число заторов в часы пик и обеспечить плавный поток машин. Если на основе собранных данных эксперты найдут участки, требующие дополнительной настройки, то будет проведена корректировка алгоритмов управления.

Ранее мы писали, что нижегородцам представили график работы канатной дороги в майские праздники.