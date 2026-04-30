Нижегородские умные светофоры перейдут на летний режим работы

Особый режим работы светофоров протестируют в майские праздники, когда возрастет интенсивность транспортных потоков за город. Цель изменений — повысить пропускную способность ключевых «дорожных артерий» на выездах из столицы Приволжья. В это время скорректируют режимы работы умных светофоров на проспекте Гагарина (в направлении Арзамаса и Богородска), на улице Родионова и Казанском шоссе (в направлении Кстова).