Нижегородские умные светофоры перейдут на летний режим работы

В Нижнем Новгороде скорректируют режим работы умных светофоров перед летним периодом. Об этом рассказали в Центре развития транспортных систем региона.
Особый режим работы светофоров протестируют в майские праздники, когда возрастет интенсивность транспортных потоков за город. Цель изменений — повысить пропускную способность ключевых «дорожных артерий» на выездах из столицы Приволжья. В это время скорректируют режимы работы умных светофоров на проспекте Гагарина (в направлении Арзамаса и Богородска), на улице Родионова и Казанском шоссе (в направлении Кстова).
Система поможет реагировать на плотность трафика, сократить время ожидания на перекрестах, уменьшить число заторов в часы пик и обеспечить плавный поток машин. Если на основе собранных данных эксперты найдут участки, требующие дополнительной настройки, то будет проведена корректировка алгоритмов управления.
