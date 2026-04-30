Нижегородская область приняла 600 граждан Индии в 2025 году

За текущий год уже прибыли 214 граждан Индии. Таким образом, общая динамика является положительной.

За последний год число граждан Индии, проживающих в Нижегородской области, увеличилось практически вдвое, достигнув 600 человек по сравнению с данными прошлого года (316 человек). Такие данные были представлены главой министерства демографии региона Игорем Пантюхиным на правительственном часе в Заксобрании.

Игорь Пантюхин подтвердил, что интерес со стороны нижегородских компаний к привлечению индийских работников действительно возрастает. Несмотря на то, что квота на привлечение иностранных специалистов в 2025 году была установлена на уровне 1200 человек, предприятия не заполнили ее полностью. В связи с этим, в текущем году квота была пересмотрена. По словам министра, заявленная потребность в кадрах из Индии составляет около тысячи человек.

Как подытожил Пантюхин, в Нижегородской области наблюдается явный рост: в позапрошлом году было 316 человек, в прошлом — 600. За текущий год уже прибыли 214 граждан Индии. Таким образом, общая динамика является положительной.

Ранее Нижегородская область и Индия запустили формат бизнес-гостиной.