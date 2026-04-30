Нижегородская область приняла 600 граждан Индии в 2025 году

Игорь Пантюхин подтвердил, что интерес со стороны нижегородских компаний к привлечению индийских работников действительно возрастает. Несмотря на то, что квота на привлечение иностранных специалистов в 2025 году была установлена на уровне 1200 человек, предприятия не заполнили ее полностью. В связи с этим, в текущем году квота была пересмотрена. По словам министра, заявленная потребность в кадрах из Индии составляет около тысячи человек.