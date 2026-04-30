«Невозможно уехать»: власти объяснили проблемы с автобусами до Большого Исакова

Вместо семи транспортных средств утром на линию вышли четыре.

Источник: Клопс.ru

Жительница Калининграда пожаловалась на работу автобуса № 29, который идёт в Большое Исаково. Обращение Наталья Шутова оставила на странице губернатора Алексея Беспрозванных во «ВКонтакте».

По словам женщины, утром 27 апреля на линию вышли только два автобуса, а маршрутки были переполнены.

«С остановки “Закхаймские ворота” невозможно уехать! Когда уже будет решена проблема транспорта в посёлке Б. Исаково? Одни отписки!» — возмутилась калининградка.

В администрации Калининграда ответили, что перевозчик не может обеспечить полный выпуск транспорта на линию из-за нехватки водителей. По данным муниципального Центра организации движения и пассажирских перевозок, в последние дни апреля утром на маршруте № 29 работали четыре автобуса из семи, положенных по плану.

«По итогам месяца за каждый факт нарушения контракта ООО “Вест Лайн 3” будет оштрафовано. Заменить перевозчика пока некем, кадровый дефицит практически у всех пассажирских предприятий», — сообщили в мэрии.

В администрации добавили, что стабильнее ситуация у «Калининград-ГорТранса»: там готовят и трудоустраивают водителей, что позволяет добавлять автобусы, продлевать маршруты и открывать новые вместо тех, которые раньше обслуживали частные перевозчики.

В министерстве развития инфраструктуры Калининградской области уточнили, что через Большое Исаково также проходят межмуниципальные маршруты № 104, 155 и 159. Ведомство подтвердило, что у перевозчиков региона не хватает водителей, из-за чего возможен недовыпуск автобусов и рост нагрузки на оставшийся транспорт.

Несмотря на негодование пассажиров, новые рейсы и маршруты в этом направлении сейчас не планируют.

В Калининграде введут новый стандарт работы транспорта.

Калининград: полуэксклав России в окружении стран Евросоюза
Калининград — уникальный российский город, который имеет особое значение в политическом, экономическом и культурном контексте. Этот город, расположенный в самом сердце Европы, остается частью России — эксклавом, отделенным от основной территории страны. В материале — главное об этом населенном пункте.
Читать дальше